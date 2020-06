مقتل رجل جديد ورئيس الشرطة يستقيل والنار تلتهم مسرح الجريمة

شهدت بلدية أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا ليلة حزينة تسارعت فيها الأحداث حيث أقدم رجلا شرطة على قتل رجل أمريكي من أصل أفريقي يدعى "ريتشارد بروكس" ويبلغ من العمر 27 عاما أثناء مقاومته لاعتقاله.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتنطلق التظاهرات في موقع إطلاق الرصاص جنوب أتلانتا اعتراضا على عنف الشرطة فلم تجد رئيسة شرطة أتلانتا، أريكا شيلدز، مفرا من تقديم استقالتها التي قبلتها رئيسة البلدية، كيشا لانس بوتمس".

وتعود بداية الأحداث إلى يوم الجمعة عندما رفض "بروكس" اعتقاله مساء الجمعة بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطي للمخدرات، وعندما فوجئت به الشرطة نائم في سيارته في انتظار دوره في طابور الوجبات السريعة حاولت اعتقاله فرفض فأطلق فردين من الشرطة أبيضين النار عليه ولم يتم الكشف عن أسمائهم.

لم تمضي ساعات قليلة حتى أضرم المتظاهرين النار في المطعم الذي شهد الواقعة الذي ظل مشتعلا بالنيران لمدة 45 دقيقة حتي التهمته تماما قبل وصول فريق الإطفاء، ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل قطع المتظاهرون الطريق السريع رقم 75 إلا أن الشرطة تدخلت.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تشهد مظاهرات عارمة بسبب مقتل، جورج فلويد 46 عاما، علي يد عنصر من الشرطة بعد أن جثم بركبته على عنقه حوالي 9 دقائق حتى اختنق وتوفي فور وصوله إلى المستشفي .

شاهد الفيديو ..

Fire at Wendy's on University Ave in southwest Atlanta raging. A night to remember in Atlanta: Rayshard Brooks shot by an officer, the chief of Atlanta police resigned, and protesters stormed the interstate. Now, fire. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/Fgjq7jhDiZ