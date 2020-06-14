  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:29 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ميسى

لأجل عيون "ميسى" مشجع يقتحم ملعب مباراة برشلونة

الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين

إخلاء منزل الرئيس الإسرائيلي بسبب إصابة كورونا

رضا عبد العال

رسالة مهمة من رضا عبد العال لجماهير الأهلى

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن: "إحنا واقفين على طراطيف صوبعنا "

نشأت الديهي

"الديهي": حذاري من اللعب بالنار حتي لا يحرق الأخضر و اليابس

الصحة : ظهور كورونا في مصر أمر لا يعيبنا

الصحة تكشف فصيلة الدم الأكثر والأقل عرضة للإصابة بكورونا

عبلة الكحلاوي

عبلة الكحلاوي: أنا معاكم للآخر نفس

الخطيب ومرتضى

مرتضى منصور يوجه رسالة للخطيب: يا تشتم يا تشتكي

ارشيف

إصابة مشرف المقاصة بفيروس كورونا

مقطع من فيديو الرقص بمنتجع الغردقة

بعد فيديو الرقص بمنتجع الغردقة.. الرقابة تحقق

ساعات سوداء في أمريكا..

مقتل رجل جديد ورئيس الشرطة يستقيل والنار تلتهم مسرح الجريمة

عرب وعالم

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

محتجون يضرمون النار بشرطي في المكسيك

#

موجة غضب تجتاح أمريكا.. مقتل رجل أسود على يد الشرطة

#

صور/ بعد قضاء ليلة مع رجل مجهول..مقتل بطلة مصارعة شهيرة

#

تطور جديد في مقتل 22 شخصا في أمريكا

الشرطة

مواقع التواصل

اتلانتا

جورج فلويد

شهدت بلدية أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا ليلة حزينة تسارعت فيها الأحداث حيث أقدم رجلا شرطة على قتل رجل أمريكي من أصل أفريقي يدعى "ريتشارد بروكس" ويبلغ من العمر 27 عاما أثناء مقاومته لاعتقاله.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتنطلق التظاهرات في موقع إطلاق الرصاص جنوب أتلانتا اعتراضا على عنف الشرطة فلم تجد رئيسة  شرطة  أتلانتا، أريكا شيلدز، مفرا من تقديم استقالتها التي قبلتها رئيسة البلدية، كيشا لانس بوتمس".

وتعود بداية الأحداث إلى يوم الجمعة عندما رفض "بروكس" اعتقاله مساء الجمعة بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطي للمخدرات، وعندما فوجئت به الشرطة نائم في سيارته في انتظار دوره في طابور الوجبات السريعة حاولت اعتقاله فرفض فأطلق فردين من الشرطة أبيضين النار عليه ولم يتم الكشف عن أسمائهم.

لم تمضي ساعات قليلة حتى أضرم المتظاهرين النار في المطعم الذي شهد الواقعة الذي ظل مشتعلا بالنيران لمدة 45 دقيقة حتي التهمته تماما قبل وصول فريق الإطفاء، ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل قطع المتظاهرون الطريق السريع رقم 75 إلا أن الشرطة تدخلت. 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تشهد مظاهرات عارمة بسبب مقتل، جورج فلويد 46 عاما، علي يد عنصر من الشرطة بعد أن جثم بركبته على عنقه حوالي 9 دقائق حتى اختنق وتوفي فور وصوله إلى المستشفي .

شاهد الفيديو ..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=MD9H9tJL_dA&feature=emb_logo

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الجزائر تؤجل فتح حدودها البرية والبحرية والجوية
» البحوث الإسلامية تكشف حكم فتح سنتر لتجميل العرائس المحجبات
» بيومي فؤاد يكشف سر رفضه دخول أبنائه عالم التمثيل
» بعد فيديو رقص بدون كمامات.. إغلاق فندق بالغردقة
» تغير مفاجيء في تدوينات ابنة رجاء الجداوي بعد إصابة والدتها بـ كورونا
» تعليق ناري من جورج وسوف بعد أنباء إصابته بـ كورونا
» بعد اعترافه بطلبها الطلاق .. الرداد يكشف حقيقة تطليق إيمي سمير غانم
» رضا عبد العال يتفاجأ بسؤال محرج عن الأهلي .. وهكذا رد
» خناقة وشتائم وتهديدات بين مذيعة الجزيرة و مذيعة سكاي نيوز
» نجم الزمالك: انتقالي إلى الأهلي وارد جدا
» باحثون أمريكيون: كورونا يطور نفسه عبر طفرة "D614G"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية