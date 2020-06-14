عبلة الكحلاوي: أنا معاكم للآخر نفس

14 يونيو 2020 - 08:14 ص









قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، رئيس مجلس إدارة الباقيات الصالحات الخيرية، أن الدار قامت بعزل الحالتين المصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأمر.







وأضافت "الكحلاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأنها مرتبطة بالمصابين نفسيًا وعاطفيًا ولن تتركهم لأحد وستقف بجانبهم لآخر نفس، معقبة: "اللي عايزهم من أهاليهم بحب يا خدهم، لكن انا مش هسبهم لحد".







وتابعت:" هناك الكثير من المستشفيات رفضت الحالات المصابة بالكورونا، لأن البرتكول العلاجي لمصابي الزهاير يختلف عن أي برتكول آخر".







و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.

