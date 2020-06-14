  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:28 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ميسى

لأجل عيون "ميسى" مشجع يقتحم ملعب مباراة برشلونة

الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين

إخلاء منزل الرئيس الإسرائيلي بسبب إصابة كورونا

رضا عبد العال

رسالة مهمة من رضا عبد العال لجماهير الأهلى

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن: "إحنا واقفين على طراطيف صوبعنا "

نشأت الديهي

"الديهي": حذاري من اللعب بالنار حتي لا يحرق الأخضر و اليابس

الصحة : ظهور كورونا في مصر أمر لا يعيبنا

الصحة تكشف فصيلة الدم الأكثر والأقل عرضة للإصابة بكورونا

عبلة الكحلاوي

عبلة الكحلاوي: أنا معاكم للآخر نفس

الخطيب ومرتضى

مرتضى منصور يوجه رسالة للخطيب: يا تشتم يا تشتكي

ارشيف

إصابة مشرف المقاصة بفيروس كورونا

مقطع من فيديو الرقص بمنتجع الغردقة

بعد فيديو الرقص بمنتجع الغردقة.. الرقابة تحقق

لمصابي كورونا..

عبلة الكحلاوي: أنا معاكم للآخر نفس

الحياة السياسية

عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الكحلاوي" تفجر مفاجأة بشأن "كورونا" في دار مسنين

#

"أنا مش أنا ".. أول تعليق لمحافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

#

وزيرة الهجرة: أنا مش في منصب شرفي أنا بشتغل

الصحة

دي إم سي

كورونا

عبلة الكحلاوي

هالة زايد



قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، رئيس مجلس إدارة الباقيات الصالحات الخيرية، أن الدار قامت بعزل الحالتين المصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأمر.

وأضافت "الكحلاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأنها مرتبطة بالمصابين نفسيًا وعاطفيًا ولن تتركهم لأحد وستقف بجانبهم لآخر نفس، معقبة: "اللي عايزهم من أهاليهم بحب يا خدهم، لكن انا مش هسبهم لحد".

وتابعت:" هناك الكثير من المستشفيات رفضت الحالات المصابة بالكورونا، لأن البرتكول العلاجي لمصابي الزهاير يختلف عن أي برتكول آخر".

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الجزائر تؤجل فتح حدودها البرية والبحرية والجوية
» البحوث الإسلامية تكشف حكم فتح سنتر لتجميل العرائس المحجبات
» بيومي فؤاد يكشف سر رفضه دخول أبنائه عالم التمثيل
» بعد فيديو رقص بدون كمامات.. إغلاق فندق بالغردقة
» تغير مفاجيء في تدوينات ابنة رجاء الجداوي بعد إصابة والدتها بـ كورونا
» تعليق ناري من جورج وسوف بعد أنباء إصابته بـ كورونا
» بعد اعترافه بطلبها الطلاق .. الرداد يكشف حقيقة تطليق إيمي سمير غانم
» رضا عبد العال يتفاجأ بسؤال محرج عن الأهلي .. وهكذا رد
» خناقة وشتائم وتهديدات بين مذيعة الجزيرة و مذيعة سكاي نيوز
» نجم الزمالك: انتقالي إلى الأهلي وارد جدا
» باحثون أمريكيون: كورونا يطور نفسه عبر طفرة "D614G"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية