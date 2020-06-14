الإبراشي: خطأ مجلة "روز اليوسف" لا يغفر

14 يونيو 2020 - 08:06 ص









أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن غلاف مجلة "رزو اليوسف"، خطأ وسقطة مهنية ،معقبا :"كثيرًا ما وقع العديد فى الأخطاء المهنية، ولكن هناك خطأ سياسي أيضًا".







وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلا:" الأخطاء السياسية كبيرة ولا تغتفر، معقبا: "مش مطلوب أن يكون وزير الإعلام ناظر مدرسة أو يملي علينا التعليمات أو نكتب أيه، ولكن فى المراحل الحساسة مهمة وزير الإعلام أسامة هيكل الحقيقة وضع سياسات إعلامية ".







وتابع :" الخطأ المهني الذي وقعت به "روز اليوسف"، يستدعى غضبًا وتدخل محاسبة مهنية ، ومحاسبة سياسية ،مستكملا :"ميثاق الشرف الإعلامي ثابت، ولكن هناك متغيرات في ظل الوضع الراهن، مثل تقدير الأطقم الطبية".

