"الديهي": حذاري من اللعب بالنار حتي لا يحرق الأخضر و اليابس

14 يونيو 2020 - 07:54 ص









انفعل الإعلامي نشأت الديهي، من الموقف الأثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة، قائلا :"البداية غير مطمئنة، والوضع غير مبشر، وهناك تعنت إثيوبي واضح ".







و أضاف الديهي ، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية قائلا :" متحدث وزارة الري المصري، أعرب عن عدم تفاؤله بالوصول لحل فيما يتعلق بسد النهضة، وتحدث عن وجود عوار شديد يؤدي للإطاحة بجميع المفاوضات السابقة".







وتابع :"وقت المجاملات والمساومات انتهى، وإثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية لتوقيع اتفاق عادل بين الأطراف الثلاثة حول سد النهضة،م عقبا:" إثيوبيا لا ترى من المصالح إلا مصلحتها، ولا ترى سوى إثيوبيا فقط، الدولة المصرية لا تناور وصبرت صبر أيوب، ونفذ صبر مصر بشكل لا يتوقعه أحد".







وواصل مخاطبا الجانب الإثيوبي: "حذاري من اللعب بالنار، حتى لا تدخل المنطقة بأكملها فيما لا يحمد عقباه، ورقة سد النهضة قد تحرق الأخضر واليابس".

