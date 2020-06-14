"الديهي": حذاري من اللعب بالنار حتي لا يحرق الأخضر و اليابس

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سد النهضة

إثيوبيا

الديهى



انفعل الإعلامي نشأت الديهي، من الموقف الأثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة، قائلا :"البداية غير مطمئنة، والوضع غير مبشر، وهناك تعنت إثيوبي واضح ".

و أضاف الديهي ، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية قائلا :" متحدث وزارة الري المصري، أعرب عن عدم تفاؤله بالوصول لحل فيما يتعلق بسد النهضة، وتحدث عن وجود عوار شديد يؤدي للإطاحة بجميع المفاوضات السابقة".

وتابع :"وقت المجاملات والمساومات انتهى، وإثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية لتوقيع اتفاق عادل بين الأطراف الثلاثة حول سد النهضة،م عقبا:" إثيوبيا لا ترى من المصالح إلا مصلحتها، ولا ترى سوى إثيوبيا فقط، الدولة المصرية لا تناور وصبرت صبر أيوب، ونفذ صبر مصر بشكل لا يتوقعه أحد".

وواصل مخاطبا الجانب الإثيوبي: "حذاري من اللعب بالنار، حتى لا تدخل المنطقة بأكملها فيما لا يحمد عقباه، ورقة سد النهضة قد تحرق الأخضر واليابس".

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