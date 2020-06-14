رد ناري من آل الشيخ بعد تفنيد قناة الأهلي لتبرعاته: لن أدخل مهاترات

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ

رد المستشار تركي آل الشيخ - رئيس نادي ألميريا - على حلقة قناة الأهلي التي استضافت فيها المستشار القانوني للنادي لتفنيد حجم التبرعات التي حصل عليها الفريق .

وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : لن أدخل في مهاترات ... خلاصة القول ... فيه قضاء مصري عادل ... يضع النقاط على الحروف ... وفي الأخر الباب ده اتقفل تماما ... وفي أنتظار رد القضاء والجهات المعنية المحترمة .. وحبي ل مصر وقيادتها وشعبها المحترم لانقاش فيه.

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