تشيلي.. استقالة وزير الصحة بسبب جائحة كورونا

قدم وزير الصحة التشيلي جيمي ماناليش، السبت، استقالته على خلفية تقديم وزارته أرقاما متناقضة حول حصيلة وفيات كورونا بالبلاد.



وذكر مراسل الأناضول، أن وزارة الصحة أعلنت الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى ألفين و870.

وأبلغت الوزارة في اليوم نفسه، منظمة الصحة العالمية بأن حصيلة الوفيات جراء الفيروس تفوق 5 آلاف، وهو ما أحدث جدلا بالبلاد.

وذكر مركز الصحافة البحثية التشيلي، في بيان، أن الوزراة توجهت إلى المواطنين بأرقام وفيات مختلفة عن تلك التي أبلغتها للمنظمة.

وعقب استقالة ماناليش، تم تعيين الرئيس السابق لمعهد الطب إنريكي باريس، وزيرا للصحة.