فرنسا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 29 ألفا و398

14 يونيو 2020 - 12:50 ص

أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 29 ألفا و398، إثر تسجيل 24 حالة.



وأفادت مؤسسة الصحة العامة، بتسجيل 526 إصابة، ليبلغ الإجمالي 194 ألفا و218.

وتبيّن المعطيات وجود 10 آلاف و909 في المستشفيات، بينهم 871 في وحدات العناية المركزة.