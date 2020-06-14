كورونا.. إصابة 3 من حراس رئيس الوزراء الإسرائيلي

14 يونيو 2020 - 12:20 ص

أصيب 3 حراس أمن، في مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، بفيروس كورونا، إضافة إلى موظف رابع في منزل الرئيس رؤوفين ريفلين.



جاء ذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة "كان" الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، مساء السبت.

وأوضحت المصادر أنه تم الكشف عن إصابة 3 حراس في مقر رئاسة الوزراء بمدينة القدس، دون توضيح توقيت الإصابة.



وأشارت "يديعوت أحرنوت"، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس مصابا بالفيروس، إذ تم إجراء فحص له.



ولفتت إلى أن عمل الحراس لا يتضمن اتصالهم المباشر مع نتنياهو.



كما ذكرت الصحيفة أنه تم الكشف أيضا عن إصابة موظف يعمل في مقر منزل الرئيس الإسرائيلي ريفلين.



وأوضحت أن مشاورات تجرى مع وزارة الصحة فيما إذا كان ينبغي لريفلين الدخول في عزل.



وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 177 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين في إسرائيل إلى 18 ألفا و972، بينها 35 إصابة خطيرة.

