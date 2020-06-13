دول أوروبية تتعاقد مع شركة لتوفير لقاح "محتمل" لكورونا

13 يونيو 2020 - 11:50 م

أعلنت إيطاليا، السبت، أنها تعاقدت رفقة 3 دول أوروبية، مع شركة طبية لتوفير 400 مليون جرعة من لقاح محتمل لفيروس كورونا، بحلول نهاية 2020.



وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، في منشور عبر "فيسبوك"، إنه وقع عقدا مع شركة "أسترازينيجا" (متعددة الجنسيات) لإنتاج 400 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأضاف سبيرانزا، أن توقيع العقد جاء بعد اتفاق مبرم مع نظرائه من فرنسا وهولندا وألمانيا، من أجل توفير لقاح لكافة الأوروبيين.

وأوضح أن اللقاح المحتمل توصلت إليه جامعة "أوكسفورد" البريطانية، وتجري حاليا مراحل تطويره وإنتاجه بمساهمة الشركات الإيطالية.

وأردف: "المرحلة التجريبية للقاح ستنتهي مطلع فصل الخريف، وتم التعهد بتوزيعه بحلول نهاية العام الحالي".

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الألمانية، في بيان، أن اللقاح المحتمل لكورونا، سيتم توزيعه على الدول الأوروبية حسب عدد سكان كل دولة.

ونقل البيان، عن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، قوله: "الدول الأربعة تحركت بتنسيق وسرعة من أجل تقديم قيمة مضافة للشعب الأوروبي".

ومنذ تفشي كورونا أول مرة في الصين ومنها إلى باقي العالم، دخلت مجموعة من الدول والشركات في سباق مع الزمن من أجل تطوير لقاح للفيروس، بعد تسببه في أضرار صحية واقتصادية هائلة.