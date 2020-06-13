مقتل أمريكي برصاص الشرطة بعد عراك أثناء اعتقاله

13 يونيو 2020 - 11:00 م

أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، مقتل رجل برصاص ضابط شرطة بعد أن قاوم الاعتقال في مدينة أتلانتا بولاية "جورجيا".



وقال مكتب التحقيقات في الولاية، في بيان: "الرجل الذي قتل مساء الجمعة يدعى رايشارد بروكس (27 عاما)، من أتلانتا"، حسب شبكة "سي إن إن".

وقالت الشبكة في تقريرها إن "مقتله يأتي وسط احتجاجات عالمية ونقاش حول استخدام الشرطة للقوة بعد وفاة جورج فلويد الشهر الماضي أثناء الاعتقال في ولاية "مينيابوليس".



وأوضح البيان أن "ضباط الشرطة استجابوا لمكالمة في الساعة 10: 33 مساء بالتوقيت المحلي حول رجل كان نائما في سيارة متوقفة في الطريق، ما كان يضطر السائقين إلى الالتفاف حول سيارته من أجل المرور".



وقال مكتب التحقيقات العام: "الرجل قاوم الاعتقال، وتعارك مع الضباط، فيما أخضعته الشرطة لاختبار ميداني للكحول، فشل فيه".



وقال شهود عيان إن "ضابطا سحب مسدسه الصاعق، وأُمسك بعدها بالرجل، ثم أطلق عليه أحد الضباط النار، ونقل بعدها إلى المسشتفى حيث توفي"، حسب "سي إن إن".

