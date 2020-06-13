أثيوبيا ترفض النقاط المصرية في الاجتماع الرابع لوزراء الري

عقد، يوم السبت، الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الاثيوبي.



وعكست المشاورات- التي جرت بين الدول الثلاث- أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

