هشام قنديل سلم وثائق خطيرة للشركات المنفذة لسد إثيوبيا

13 يونيو 2020 - 11:43 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء الأثيوبي الأسبق زيناوي وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011 وليس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خونة ذهبوا لأثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدا أن هناك أشخاصًا استفادوا من بناء سد النهضة الأثيوبي.



أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن أثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده الجاسوس مرسي وتم إذاعته على الهواء.



وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطفئ النار التي أشعلها الإخوان في ملف سد النهضة، وأشار إلى أن الإخواني هشام قنديل عندما كان وزيرا للري سلم وثائق خطيرة للشركات المنفذة لسد النهضة، موضحا أن أن قطر دفعت تمويلا لبناء سد النهضة الاثيوبي.



ولفت موسى إلى أن مرسى كان مشغولا بأخونة الدولة المصرية وتقسيم الغنائم وإلهاء القوات المسلحة ولم يهتم بملف سد النهضة.



وأردف أن الإعلام التركي والقطري يتجاهلان فضيحة الجاسوس مرسي في ملف سد النهضة، مؤكدا أن الإخوان يريدون قيام أثيوبيا بقطع مياه النيل عن مصر وسيكونوا سعداء بهذا لأنهم خونة.

