  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:50 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد شاكر وزير الكهرباء

الكشف عن حقيقة إصابة وزير الكهرباء بفيروس كورونا

فواتير الكهرباء

متحدث الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الفواتير

الدكتور أشرف صبحي

وزير الرياضة يعلن رسميًا عودة الدوري المصري

عسكري بريطاني رفيع: كورونا خرج من المختبر الصيني

الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في الصين

المحمول

استخدام الموبايل لساعات طويلة يؤدي للانتحار‎

صورة بيان الصحة

«الصحة» تسجل أعلى معدل يومي لضحايا ومصابي كورونا

ارشيفية

أمريكا تعلن وفاة قائد الطائرة المنكوبة بإنجلترا

علاج كورونا

بشرى سارة بمصر.. علاج ناجح لـ"كوورنا" وشعبة الأدوية تتوسع في إنتاجه

عمر كمال

القبض على عمر كمال و3 مطربين آخرين

كورونا

طريقة جديدة لاكتشاف الإصابة بكورونا بدون PCR

بالفيديو..

مسألة حياة أو موت.. الديهي ينفعل على الهواء لهذا السبب

آخر الأخبار

الديهي
الديهي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

صديق الشهيد"المنسي" يبكي على الهواء.. السبب مهم

#

شاهد.. براد بيت يبكي علي الهواء لهذا السبب

#

" رضوى الشربيني" تبكي على الهواء.. لهذا السبب

#

صور.. معركة حتى الموت بين امرأة وأفعى داخل حمام

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تصريحات غير مسئولة من الجانب الإثيوبي، موضحًا أن نائب رئيس الأركان الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، اتهم مصر باستخدام أسلحتها لتهديد الدول الأخرى لعدم الاستفادة من المياه المشتركة.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت،أنه لم يصدر عن الدولة المصرية تهديد أي دولة صديقة أو جارة، وهذا التصعيد مرفوض شكلًا ومضمونًا، ورئيس الاركان الإثيوبي يضلل الشعب الإثيوبي، ويتهم الدولة المصرية بأنها تهدد جيرانها باستخدام سلاحها القوى، مشددًا على أن سلاح مصر لحماية مصر وامنها القومي، مؤكدًا أن الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة ويعمل لحماية الحق والعدل والسلام.
وناشد الشعب الإثيوبي، بعدم تصديق حديث رئيس الأركان الإثيوبي الكاذب عن تهديد مصر لإثيوبيا، معقبًا: "بيلعب بالنار ويستخدم عبارات تلهب المشاعر بالباطل" .
وطالب الشعب والإعلام والنخب المصرية للاصطفاف الوطني بلا شروط خلف الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وتنحية أي خلافات جانبًا، معقبًا: "أن هذه الفترة العصيبة تكشف معادن الرجال والذهب لا يصدأ".  

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ماذا قال أحمد أبو الغيط عن أزمة سد النهضة ؟
» بالأسماء.. مستشار الصحة يعلن المحافظات الأكثر احتواءًا للفيروس
» مقتل 24 جنديًا في هجوم مسلح بمالي
» الأزهر: الانتحار من الكبائر ولا راحة في الموت لصاحب كبيرة
» البرلمان يعلن شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
» إلغاء ترخيص عقار "كورونا" بأمريكا
» اكتشاف أعراض جديدة يسببها "كورونا" للمتعافين
» تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن
» الحكومة اللبنانية منددة بالفساد: أقوى من الدولة
» كورونا.. انخفاض إصابات نيويورك رغم إعادة فتح الولاية
» 10 وفيات و112 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية