» وزيرة التضامن تكشف: هذا موعد فتح الحضانات

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن العلاوات الخمسة سيتم صرفها في أول شهر يوليو، أما الـ14% فسيتم صرفها تدريجيا، ولن يتم صرفها مرة واحدة، خاصة أن هناك تفاوتا في النسب التي سيحصل عليها المنتفعين من أصحاب المعاشات.
وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن النفقة التي يجري صرفها من بنك ناصر، يقوم البنك دفعها نيابة عن الزوج ثم يقاضي الزوج للحصول على مستحقاته، مشيرة إلى أن الدولة تنحاز بشكل أكبر إلى السيدات ممن يحتاجون الرعاية سواء من بنك ناصر أو مشروع تكافل وكرامة.