» وزيرة التضامن تكشف: هذا موعد فتح الحضانات

13 يونيو 2020 - 11:00 م

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن العلاوات الخمسة سيتم صرفها في أول شهر يوليو، أما الـ14% فسيتم صرفها تدريجيا، ولن يتم صرفها مرة واحدة، خاصة أن هناك تفاوتا في النسب التي سيحصل عليها المنتفعين من أصحاب المعاشات.

