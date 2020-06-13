وزير الأوقاف يعلن أول يوليو خطة فتح دور العبادة

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العالم المصري فاروق الباز

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الأوقاف سيعلن أول يوليو المقبل خطة الدولة للعودة التدريجية لفتح دور العبادة.
وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأندية ستفتح 15 يونيو الجاري من أجل تجديد الاشتراكات .
وأردف موسى أن النشاط الرياضي لن يستأنف في 15 يونيو الجاري كما يردد البعض.

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