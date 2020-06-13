ماذا سيحدث إذا أعلنت إثيوبيا ملء السد بشكل أحادي؟.. متحدث "الري" يجيب

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وزارة الري: إثيوبيا لن تسطيع ملء السد لهذا السبب

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أول رد مصري على انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك تعنت واضح وغير مبرر من الجانب الأثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة.
وتابع المتحدث - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد-  أن الجانب الأثيوبي قدم ورقة تفاوضية تنص على إلغاء المفاوضات التي تمت طوال الـ 9 سنوات الماضية بشأن قواعد ملء السد.
وأضاف أن مصر والسودان رفضتا الورقة التفاوضية الإثيوبية، مؤكدا أن مصر أبدت ملاحظاتها على موقف الجانب الأثيوبي.
وأشار المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن مصر تعتمد على 98% في احتياجاتها المائية من نهر النيل.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن أثيوبيا تريد تغيير قواعد ملء السد وفق ظروفهم بدون الرجوع إلى دولتي المصب «مصر والسودان»، مؤكدا أن الجانب الأثيوبي لو أعلن ملء السد بشكل أحادي يكون قد أخل بالاتفاقيات الدولية.
ولفت السباعي إلى أن الجانب الأثيوبي متعنت بشأن التفاوض حول معدل الأمطار المتوقع هطولها أقل من المطلوب في فترة الجفاف.
وقال إن مصر ليست ضد أي دولة في تحقيق التنمية المنشودة، ولكن لا تهاون في مسألة المياه لكونها حياة أو موت بالنسبة للمصريين وقضية رأي عام وليست رفاهية.
 

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