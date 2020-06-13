إغلاق جديد في روما يثير مخاوف من موجة كورونا ثانية في إيطاليا

13 يونيو 2020 - 09:54 م



مع انتقال إيطاليا إلى المرحلة الثالثة من خطتها الطارئة لوباء (كوفيد = 19)، شهدت أحد أحياء العاصمة روما، إصابات جديدة بفيروس كورونا.



وثبتت إصابة 17 شخصًا على الأقل بفيروس في منطقة "جارباتيلا" في العاصمة في الأيام الأخيرة، مما أثار مخاوف من حدوث موجة ثانية في البلاد.



ومع ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بنسبة 78 اليوم، تم تطويق أكثر من 100 من سكان العاصمة. نقل بعض السكان بسيارة إسعاف، بينما انتقل آخرون إلى فندق للحفاظ على العزلة وبقي البعض في انتظار الحل.



وتم اكتشاف اندلاع (كوفيد – 19) في روما في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وصلت الإصابات إلى 104 وكان هناك خمسة وفيات.



وجاء ذلك في الوقت الذي ستبدأ فيه البلاد في رفع المزيد من القيود يوم الاثنين، حيث أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أنه سيتم السماح بإعادة افتتاح دور السينما.



لكن وحدة الأزمات الخاصة بفيروس كورونا في لاتسيو في روما قالت إنها تخشى استمرار حالات الإصابة بالفيروس. وأضافت: "نخشى أن يكون مقدرًا لها أن تتزايد".



وأفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" بأن "الاهتمام لا يزال مرتفعًا للغاية وتم نقل جميع المرضى الإيجابيين".



وقالت وكالة الحماية المدنية إن الوفيات من وباء (كوفيد -19) في إيطاليا ارتفعت اليوم بنسبة 78 حالة، في حين ارتفع عدد الحالات الجديدة بنسبة 346.



ويبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بدء تفشي المرض في البلاد في 21 فبراير حتى 34301، لتكون إيطاليا رابع أعلى دولة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.



وتراجعت أعداد القتلى بعد أن أعلنت منطقة لاتسيو الوسطى، حول العاصمة روما أن اثنين فقط من بين 25 حالة وفاة أعلنت يوم السبت حدثت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى انخفاض الوفيات اليومية إلى 55.



ولا تزال منطقة لومباردي الشمالية ، حيث تم تحديد تفشي المرض لأول مرة، هي الأكثر تضررا من 20 منطقة في إيطاليا، حيث تمثل 210 من أصل 346 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم السبت.



وانخفض عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض إلى 27.485 من 28997 في اليوم السابق. وكان هناك 220 شخصًا داخل العناية المركزة اليوم، مسجلة تراجًا بنسبة 7 حالات عن يوم الجمعة.



