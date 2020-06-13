  • السبت 13 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نصر علام.. آخر وزراء مبارك «متهم بالفساد»

تعليق ناري لوزير الري الأسبق على التعنت الإثيوبي

سد النهضة

ماذا سيحدث إذا أعلنت إثيوبيا ملء السد بشكل أحادي؟.. متحدث "الري" يجيب

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

كورونا

طبيب: مصر لديها من كورونا أقل الأنواع خطرًا

نشأت الديهي

نشأت الديهي محذرًا إثيوبيا: "صبرنا نفذ.. وبلاش لعب بالنار"

وزيرة الصحة

مصر تسجل أعلى إحصائية يومية لضحايا كورونا

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

تاج الدين

مستشار الرئيس: لدينا آمال لإيجاد علاج والبلازما لم تنجح كليًا

عمرو وردة

نادي عمرو وردة يطلب منه المغادرة والبحث عن ناد آخر

تفاصيل صادمة عن «متحرش هوليود» حول تشوه عضوه التناسلي

تفاصيل صادمة عن «متحرش هوليود» حول تشوه عضوه التناسلي

إغلاق جديد في روما يثير مخاوف من موجة كورونا ثانية في إيطاليا

عرب وعالم

إغلاق جديد في روما يثير مخاوف من موجة كورونا ثانية في إيطاليا
إغلاق جديد في روما يثير مخاوف من موجة كورونا ثانية في إيطاليا
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

عالِم يحذر من موجة ثانية قاتلة لكورونا في الشتاء

#

«الصحة العالمية» تحذر من موجة ثانية أشد فتكًا لكورونا

#

مقتل 3 ممرضات خوفا من عدوي كورونا يثير الذعر في المكسيك

#

فنانة شهيرة: أنا مع إغلاق المساجد لكن أرفض وقف المسلسلات لهذا السبب


مع انتقال إيطاليا إلى المرحلة الثالثة من خطتها الطارئة لوباء (كوفيد = 19)، شهدت أحد أحياء العاصمة روما، إصابات جديدة بفيروس كورونا. 

وثبتت إصابة 17 شخصًا على الأقل بفيروس في منطقة "جارباتيلا" في العاصمة في الأيام الأخيرة، مما أثار مخاوف من حدوث موجة ثانية في البلاد.

ومع ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بنسبة 78 اليوم، تم تطويق أكثر من 100 من سكان العاصمة. نقل بعض السكان بسيارة إسعاف، بينما انتقل آخرون إلى فندق للحفاظ على العزلة وبقي البعض في انتظار الحل.

وتم اكتشاف اندلاع (كوفيد – 19) في روما في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وصلت الإصابات إلى 104 وكان هناك خمسة وفيات.

وجاء ذلك في الوقت الذي ستبدأ فيه البلاد في رفع المزيد من القيود يوم الاثنين، حيث أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أنه سيتم السماح بإعادة افتتاح دور السينما.

لكن وحدة الأزمات الخاصة بفيروس كورونا في لاتسيو في روما قالت إنها تخشى استمرار حالات الإصابة بالفيروس. وأضافت: "نخشى أن يكون مقدرًا لها أن تتزايد". 

وأفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" بأن "الاهتمام لا يزال مرتفعًا للغاية وتم نقل جميع المرضى الإيجابيين". 

وقالت وكالة الحماية المدنية إن الوفيات من وباء (كوفيد -19) في إيطاليا ارتفعت اليوم بنسبة 78 حالة، في حين ارتفع عدد الحالات الجديدة بنسبة 346.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بدء تفشي المرض في البلاد في 21 فبراير حتى 34301، لتكون إيطاليا رابع أعلى دولة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وتراجعت أعداد القتلى بعد أن أعلنت منطقة لاتسيو الوسطى، حول العاصمة روما أن اثنين فقط من بين 25 حالة وفاة أعلنت يوم السبت حدثت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى انخفاض الوفيات اليومية إلى 55.

ولا تزال منطقة لومباردي الشمالية ، حيث تم تحديد تفشي المرض لأول مرة، هي الأكثر تضررا من 20 منطقة في إيطاليا، حيث تمثل 210 من أصل 346 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم السبت.

وانخفض عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض إلى 27.485 من 28997 في اليوم السابق. وكان هناك 220 شخصًا داخل العناية المركزة اليوم، مسجلة تراجًا بنسبة 7 حالات عن يوم الجمعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طريقة مذهلة للمحافظة على وزن الجسم في زمن كورونا
» قس أرجنتيني يحول الكنيسة إلى حانة احتجاجًا على إغلاقها
» «الصحة»: 12919 حالة تحولت من إيجابية على سلبية
» «كيم كارداشيان» تطالب بالتحقيق في وفاة شاب أسود
» يفقد ابنة زوجته عذريتها.. والمحكمة تعاقبه بعد 16 عامًا
» هل يختار «بايدن» نائبة سوداء له في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
» «طورائ حرب» في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بكورونا
» التحقيق مع منتجع سياحي بالغردقة أقام حفلًا جماعيًا
» بعد تعافيه من كورونا.. أمريكي مطالب بسداد 1.1 مليون دولار للمستشفى
» "الديهي" يناشد المصريين بالاصطفاف الوطني خلف مصر ورئيسها
» شركة أدوية توقع عقودًا مع 4 دول أوروبية لتزويدها بلقاح كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية