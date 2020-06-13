  • السبت 13 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نصر علام.. آخر وزراء مبارك «متهم بالفساد»

تعليق ناري لوزير الري الأسبق على التعنت الإثيوبي

سد النهضة

ماذا سيحدث إذا أعلنت إثيوبيا ملء السد بشكل أحادي؟.. متحدث "الري" يجيب

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

كورونا

طبيب: مصر لديها من كورونا أقل الأنواع خطرًا

نشأت الديهي

نشأت الديهي محذرًا إثيوبيا: "صبرنا نفذ.. وبلاش لعب بالنار"

وزيرة الصحة

مصر تسجل أعلى إحصائية يومية لضحايا كورونا

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

تاج الدين

مستشار الرئيس: لدينا آمال لإيجاد علاج والبلازما لم تنجح كليًا

عمرو وردة

نادي عمرو وردة يطلب منه المغادرة والبحث عن ناد آخر

تفاصيل صادمة عن «متحرش هوليود» حول تشوه عضوه التناسلي

تفاصيل صادمة عن «متحرش هوليود» حول تشوه عضوه التناسلي

نشأت الديهي: "أردوغان" يسعى لإقالة رئيس مخابرته

آخر الأخبار

الديهي
الديهي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"الديهي": أمن مصر القومي لا يرتبط بحدودها الجغرافية

#

السودان يرفض توقيع أي اتفاق ثنائي مع إثيوبيا

#

"أردوغان" يعيش مأزقًا حقيقيًا غير مسبوق.. ما السر!

#

"الديهي" يفجر مفاجأة بشأن ضحايا كورونا في الجيش التركي‎


قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لديه معلومات شبه مؤكدة بإقدام أردوغان على إقالة رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، ومستودع أسراره خلال أيام.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصادره اكدت له انه سيتم تعيين العقيد المتقاعد لافنت جوكتاش، بدلًا من "فيدان" . 
ونوه، بأن فيدان لديه تاريخ جيد مع المخابرات الإيرانية، وربما اتجه أردوغان لعزله من منصبه بناءًا على طلب من الولايات المتحدة بسبب علاقته مع إيران، موضحًا فلافنت جوكتاش كان مسؤولًا عن إخراج الزعيم الكردي، عبد الله أوجلان من سوريا، وإحضاره من كينيا، وسوف يستعين به "أردوغان" للتخلص من أعداءه الأكراد.  
وتابع، أن هناك أنباء عن تعديل وزراي جديد في تركيا، يعقبه تعديل قانون الانتخابات، ثم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طريقة مذهلة للمحافظة على وزن الجسم في زمن كورونا
» قس أرجنتيني يحول الكنيسة إلى حانة احتجاجًا على إغلاقها
» «الصحة»: 12919 حالة تحولت من إيجابية على سلبية
» «كيم كارداشيان» تطالب بالتحقيق في وفاة شاب أسود
» يفقد ابنة زوجته عذريتها.. والمحكمة تعاقبه بعد 16 عامًا
» هل يختار «بايدن» نائبة سوداء له في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
» «طورائ حرب» في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بكورونا
» التحقيق مع منتجع سياحي بالغردقة أقام حفلًا جماعيًا
» بعد تعافيه من كورونا.. أمريكي مطالب بسداد 1.1 مليون دولار للمستشفى
» "الديهي" يناشد المصريين بالاصطفاف الوطني خلف مصر ورئيسها
» شركة أدوية توقع عقودًا مع 4 دول أوروبية لتزويدها بلقاح كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية