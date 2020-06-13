  • السبت 13 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نصر علام.. آخر وزراء مبارك «متهم بالفساد»

تعليق ناري لوزير الري الأسبق على التعنت الإثيوبي

سد النهضة

ماذا سيحدث إذا أعلنت إثيوبيا ملء السد بشكل أحادي؟.. متحدث "الري" يجيب

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

كورونا

طبيب: مصر لديها من كورونا أقل الأنواع خطرًا

نشأت الديهي

نشأت الديهي محذرًا إثيوبيا: "صبرنا نفذ.. وبلاش لعب بالنار"

وزيرة الصحة

مصر تسجل أعلى إحصائية يومية لضحايا كورونا

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

تاج الدين

مستشار الرئيس: لدينا آمال لإيجاد علاج والبلازما لم تنجح كليًا

عمرو وردة

نادي عمرو وردة يطلب منه المغادرة والبحث عن ناد آخر

تفاصيل صادمة عن «متحرش هوليود» حول تشوه عضوه التناسلي

تفاصيل صادمة عن «متحرش هوليود» حول تشوه عضوه التناسلي

«كيم كارداشيان» تطالب بالتحقيق في وفاة شاب أسود

آخر الأخبار

«كيم كارداشيان» تطالب بالتحقيق في وفاة شاب أسود
«كيم كارداشيان» تطالب بالتحقيق في وفاة شاب أسود
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

وفاة معلمة في حادث مأساوي في نفس يوم جنازة والدتها

#

كوريا الشمالية.. صحيفة تحسم الجدل حول وفاة "كيم"

#

فرنسا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور


طالبت نجم تليفزيون الواقع، الأمريكية كيم كارداشيان، الشرطة في ولاية كاليفورنيا بإجراء "تحقيق شامل ومناسب" في وفاة شاب أسود عُثر عليه متدليًا من شجرة.

وأتار الإعلان عن وفاة روبرت فولر (24 عامًا) "منتحرًا"، غضبًا من قبل بعض سكان في "بالمديل"، وهي مدينة يقطنها 156 ألفًا شمالي لوس أنجلوس، معتبرين أن الشرطة تسرعت في استنتاجها حول الأمر.

إذ ذهب البعض إلى أنه من المحتمل أن فولر الذي عثر على جثته الأربعاء انتحر، ويعتقدون أنه ربما يكون ضحية لجريمة كراهية. 

ودشن وسم (هشتاج) باسم (#JusticeforRobertFuller) على موقع "تويتر"، طالب المتفاعلون معه بإجراء تحقيق كامل حول وفاة الشاب الأسود.

وذكرت صحيفة لوس "أنجلوس تايمز"، أن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس قال إن الوفاة تم الإبلاغ عنها في البداية على أنها انتحار، لكن تحديد سبب الوفاة ينتظر تشريح الجثة الكامل.

وقال مسؤولون في مدينة "بالمديل" في بيان: "المحققون على اتصال بأسرة السيد فولر ويواصلون تحقيقاتهم في الظروف المحيطة بوفاته".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طريقة مذهلة للمحافظة على وزن الجسم في زمن كورونا
» قس أرجنتيني يحول الكنيسة إلى حانة احتجاجًا على إغلاقها
» «الصحة»: 12919 حالة تحولت من إيجابية على سلبية
» «كيم كارداشيان» تطالب بالتحقيق في وفاة شاب أسود
» يفقد ابنة زوجته عذريتها.. والمحكمة تعاقبه بعد 16 عامًا
» هل يختار «بايدن» نائبة سوداء له في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
» «طورائ حرب» في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بكورونا
» التحقيق مع منتجع سياحي بالغردقة أقام حفلًا جماعيًا
» بعد تعافيه من كورونا.. أمريكي مطالب بسداد 1.1 مليون دولار للمستشفى
» "الديهي" يناشد المصريين بالاصطفاف الوطني خلف مصر ورئيسها
» شركة أدوية توقع عقودًا مع 4 دول أوروبية لتزويدها بلقاح كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية