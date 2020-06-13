نشأت الديهي محذرًا إثيوبيا: "صبرنا نفذ.. وبلاش لعب بالنار"

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مفاوضات سد النهضة غير مطمئنة، والوضع غير مبشر، وهناك تعنت إثيوبي واضح فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، مشددًا على ضرورة التخلي عن اساليب المراوغة التي تفضي لمراوغة جديدة، مشيرًا إلى أن متحدث وزارة الري المصري، أعرب عن عدم تفاؤله بالوصول لحل فيما يتعلق بسد النهضة، وتحدث عن وجود عوار شديد يؤدي للإطاحة بجميع المفاوضات السابقة.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن وقت المجاملات والمساومات انتهى، وإثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية لتوقيع اتفاق عادل بين الأطراف الثلاثة حول سد النهضة.
وأكد "الديهي"، أن إثيوبيا لا ترى من المصالح إلا مصلحتها، ولا ترى سوى إثيوبيا فقط، ولا تنظر بعين عادلة لحقوق الآخرين، مشددًا على ان إثيوبيا تمارس أسوأ أنواع الابتزاز السياسي والشعبوي غير المسبوق، وتدعى زور وبهتان انها داعية سلام، وتزعم أنها تبحث عن التنمية الشاملة لجميع الشعوب وتتحدث بما لا تفعل.
وتابع، أن إثيوبيا تفهم القانون الدولي خطأ وتفسره تفسيرات باطلة، وتفهم الموقف المصري بشكل خاطئ 100%، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تناور وصبرت صبر أيوب، ونفذ صبر مصر بشكل لا يتوقعه أحد، مضيفًا للجانب الإثيوبي: "حذاري من اللعب بالنار، حتى لا تدخل المنطقة بأكملها فيما لا يحمد عقباه، ورقة سد النهضة قد تحرق الأخضر واليابس"، مشددًا على أن أبي أحمد لا يستحق أن يحصل على جائزة نوبل للسلام، مؤكدًا انه لن يضيع حق المصريين في نقطة مياه واحدة.


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