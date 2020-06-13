» شركة أدوية توقع عقودًا مع 4 دول أوروبية لتزويدها بلقاح كورونا

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فتحي مجدي

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أعلنت عملاق الصناعات الدوائية البريطانية "أسترازينيكا"، السبت، أنها وقعت عقودًا مع أربع دول أوروبية هي: إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورون، على أن تبدأ بتسليم العقار مع نهاية 2020.

ويشمل العقد تصنيع 400 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّرته جامعة أكسفورد، بحسب الشركة. 

وقالت الأخيرة إنها كانت تتطلّع لتصنيع المزيد من الجرعات، للتبرع بها للجمعيات الخيرية خلال جائحة تفشي الوباء.

وقال رئيس الشركة التنفيذي باسكال سوريوت، في بيان: "مع بدء الإنتاج للموزعين في أوروبا، نأمل بجعل اللقاح متوفرًا بسرعة وعلى نطاق واسع".

وقال وزير الصحّة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، في منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، إن مرحلة اختبار اللقاح بدأت بالفعل، وبلغت مستويات متقدّمة، ومن المتوقّع أن تنتهي في الخريف، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

كانت الشركة قد وقعت على عقود تصنيع على مستوى دولي، لتصل إلى هدفها المرجو بتصنيع ملياري جرعة من اللقاح. 

ووافقت شركة أسترازينيكا، التي تعمل على تصنيع اللقاح مع باحثين من جامعة أكسفورد، على تزويد دول ذات دخول منخفضة ومتوسطة بمليار جرعة من اللقاح.

وإلى جانب مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية، والتي أبرمت معها الشركة عَقدا قيمته 750 مليون دولار، أبرمت "أسترازينيكا" عقدًا آخر مع معهد سيروم في الهند، وهو أكبر مُصنّع لقاحات في العالم من حيث الأعداد.

وأعلنت مؤسستان خيريتان هما "تحالف ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة"(سيبي)، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" (جافي)، أنهما ستساعدان في توفير مرافق لإنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح وتوزيعها. ومن المتوقع أن يبدأ التسليم بنهاية العام.

وحتى الآن، لا يوجد لقاح أو علاج لمرض كوفيد - 19 التنفسي شديد العدوى الذي يتسبّب به فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان: "لقد أمّنت دول عدّة حول العالم حصّتها من اللقاحات، وأوروبا لم تفعل ذلك بعد. وتنسيق الجهد السريع بين عدد من الدول الأعضاء، سيعطي قيمة مضافة لكلّ مواطني الاتحاد الأوروبي في الأزمة".

وأضاف، أن المفوضية الأوروبية تلقت تفويضاً من حكومات الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، لإجراء مفاوضات على شراء اللقاحات الواعدة لفيروس كورونا. لكن من غير الواضح إن كان الميزانية الكافية لشراء اللقاحات مسبقاً، متوفرة في الوقت الحاضر.

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