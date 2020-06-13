محبو مصر ببلجيكا: ما يقوم به "أردوغان" في ليبيا جريمة دولية

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قال يوسف عبد القادر، رئيس منظمة محبي مصر في بلجيكا، إن دور المصريين في الخارج هام في دعم سياسات الدولة المصرية، والتصدي للأخطار التي تهدد الأمن القومي المصري. 
وأضاف "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أنهم يقوموا بجمع وتوثيق الأدلة والاتهامات التي تؤكد التدخل التركي في ليبيا؛ لتقديمها للجنائية الدولية في شكوى رسمية، منوهًا بأن معظم دول العالم حاليًا يروا أن التدخل في شئون دولة أخرى وإرسال أسلحة وتهريب مرتزقة جريمة دولية بكل المقاييس ولن نتسامح فيها.
وا?صدرت كيانات للمصريين في الخارج ، بـ67 دولة حول العالم ، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي با?وروبا ومقرها ا?لمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية" ، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشا?ن الليبي، ونقل المرتزقة والجماعات الا?رهابية ا?لى هناك.
وا?كد ا?صحاب البيان ، ا?ن المعنيين بتلك الكيانات المصرية والعربية، قرروا ا?رسال بيان الا?دانة هذا لكل حكومات الدول التي تقيم بها وا?يضا نشره للإعلام، فضلا عن التجهيز للتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الا?نسان التابع للا?مم المتحدة خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات الادارة التركية.
وتابع البيان: "نحن حاليا في مرحلة تجميع وا?عداد ورصد وتوثيق ا?دلة الاتهامات وسنتقدم بها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية حيث ان قرارات مجلس الا?من بحظر توريد السلاح ا?لى ليبيا، ا?صبحت حبرا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وا?ن تركيا تعرقل جهود السلام".


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