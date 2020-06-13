اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

13 يونيو 2020 - 09:15 م



ابتكر علماء آلية لإجراء اختبار فيروس كورونا المستجد في غضون 30 دقيقة فقط، عن طريق تحليل البول أو الدم أو اللعاب.



وفقًا للباحثين، فإن التقنية الجديدة أقل تكلفة، وأسرع من طريقة الاختبار المستخدمة حاليًا في جميع أنحاء العالم للكشف عن فيروس Sars-Cov-2 (سلالة الفيروس الذي يسبب (كوفيد -19).



ووفقًا للباحثين بقيادة لورا لامب من نظام الرعاية الصحية في ولاية ميشيجان الأمريكية، فإن الهدف الرئيسي من دراستهم هو البحث عن اختبار تشخيصي سريع للفحص.



وأجرى الفريق اختبارات على عينات مقلدة من المرضى، تضمنت عينات وهمية من المواد الوراثية من الفيروس. تم اختبار العينات باستخدام الطريقة الجديدة وكذلك التقليدية الحالية.



وتم اكتشاف فيروس Sars-Cov-2 على طريقة آلية الاختبار الجديدة في جميع العينات الوهمية خلال فترة وجيزة تتراوح ما بين 30 إلى 45 دقيقة.



لكن الدكتور روبرت شورتن، من جمعية الكيمياء الحيوية السريرية والطب المخبري، قال إن هناك قيودًا على التكنولوجيا.



وأضاف: "ولدت نتائج إيجابية خاطئة في عينات سلبية. قد يكون هذا بسبب التفاعل المتبادل مع الفيروسات الأخرى أو التلوث".







