مستشار الرئيس: لدينا آمال لإيجاد علاج والبلازما لم تنجح كليًا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن العالم كله يتسابق للوصول لعلاج فيروس «كورونا».

وأوضح مستشار الرئيس، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على فضائية DMC ، السبت: «لدينا آمال كبيرة في بعض اللقاحات، كما أن العالم كله يبحث توفير اللقاح بصورة عادلة لحماية البشر من هذا كوفيد- 19».

وأضاف تاج الدين أن مصر على تواصل دائم مع كل الدول التي تعمل على إنتاج لقاحات للفيروس التاجي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دواء حتى الآن للوباء، ونجري تجارب سريرية على عدد منه.

وتابع: «مش كل مريض متعافى نستطيع أخذ البلازما منه، فالبلازما لا تناسب جميع المصابين بالفيروس، كما أن الصحة تبنت استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين منذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس، وهناك توجيهات رئاسية بمساندة جميع الدول الأفريقية لمواجهة الأمراض المنتشرة».


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