» أحمد حسن يوجه رسالة لمسؤولي الكرة المصرية

تحدث أحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق، إلى مسؤولي الكرة المصرية، والجماهير، بضرورة عودة الرياضة والاخلاق إلى الملاعب المصرية، خلال الفترة المقبلة في ظل ما تشهده الساحة الرياضية من صراعات وأزمات.

وكتب «الصقر» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :«عودة الروح والحياة لملاعب وجماهير كرة القدم في العالم.. أتمنى أن تعود الرياضة (والأخلاق) للملاعب المصرية قريبا وأن تكون المنافسة داخل الملاعب فقط».

يذكر أن، النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليا بقرار من مجلس الوزراء، خوفا، من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

وأعلن مجلس الوزراء عن امكانية عودة النشاط الرياضي تدريجيا خلال الفترة المقبلة بدءا من 1 يوليو المقبل.