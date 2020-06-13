«الصحة»: 87 ألف مواطن يتقدمون للتبرع ببلازما الدم

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وزيرة الصحة والسكان

بلازما المتعافين

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 87 ألفًا و391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم، بعد 24 ساعة من تفعيل حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم بالتعاون بين الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية، السبت، أن مراكز التبرع بالدم على مستوى محافظات الجمهورية استقبلت أيضًا 1827 مكالمة للاستفسارات عن التبرع بالدم منذ تفعيل الحملة.

وأشار المتحدث، إلى أن تلك الحملة سوف تساهم أيضًا في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدئية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.


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