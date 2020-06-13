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تفاصل جديدة حول اتهام نجل «كريم عبدالجبار» بطعن جاره

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تفاصل جديدة حول اتهام نجل «كريم عبدالجبار» بطعن جاره
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فتحي مجدي

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قالت الشرطة اليوم إن نجل أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين كريم عبد الجبار اُتهم بطعن جار عمره 60 عامًا عرفه منذ سنوات بعد جدال بينهما في الشارع.

وتم القبض على آدم عبد الجبار (28 عامًا) في أعقاب الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء في سان كليمنتي بولاية كاليفورنيا، للاشتباه في اعتداء بسلاح مميت، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وتوجه الضحية راي وينسور إلى المستشفى حيث كان يعاني من إصابات متعددة. وقال للشرطة إنه تعرض للطعن سبع مرات، وفقًا لمتحدث باسم إدارة شرطة مقاطعة أورانج.

وفي مقابلة مع محطة تليفزيون (KABC)، ادعى وينسر أن عبدالجبار عاش مع امرأة مسنة، ولم يكن يفعل ما يكفي لمساعدتها.

وأضاف وينسور: "لقد تعرفت عليه، السيدة التي تعتني به تبلغ من العمر 83 عامًا. ولا يفعل أي شيء من أجلها ويزعجني". 

وأشار إلى أنه كان يضع القمامة عندما اعتدي عليه، لافتًا إلى أنه عاد إلى منزله ورجع بسكين. وأضاف وينسور: "اعتقدت أنه يمزح فقط. لقد عرفته منذ وقت طويل".

وتابع: "التفت علي، اعتقدت أنه كان يلكمني لكنه كان بحوزته سكينًا بالفعل. بعد اللكمة الرابعة، شعرت بألم حاد للغاية ولاحظت الدم يخرج مني، وتعرضت لواحدة في أعلى الرأس، وكنت أحاول العودة إلى منزلي".

ودفع عبدالجبار كفالة 25 ألف دولار. واعتذر لزوجة وينسور في اليوم التالي. ولم يعلق الابن ولا والده.

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