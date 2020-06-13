» «السكة الحديد» تواجه كورونا بتصنيع دروع واقية للوجه

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دروع واقية

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن بدء ورش الهيئة في تصنيع درع الوجه الكامل طبقًا للاشتراطات ومعايير الجودة المعتمدة، لتوفير أعلى معدلات الحماية ضد فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العامل والمواطن.

وأشار «رسلان» إلى أنه وجه بتوزيع الدفعة الأولى من الإنتاج بعدد 1000 درع على العاملين من الفئات المتعاملة مع الجمهور بشكل مباشر كصرافين التذاكر وكمسارية الأبواب، على أن يتبعها إنتاج الدفعة الثانية بعدد أكبر وتوزيعها على المتبقي من تلك الفئات وكذا السائقين ومساعديهم.

واوضح أنه نظرًا لما تمتلكه الهيئة من ثروة بشرية عظيمة تقدّر بحوالي 50 ألف عامل، بخلاف العاملين بالشركات التابعة للهيئة، ولتقدير الهيئة لهم باعتبارهم حجر الزاوية والمكون الأساسي لرأس مال الهيئة، تقوم الهيئة بتوجيههم لتحقيق أهدافها ومساعدتهم في تحقيق ذاتهم.

وأشار إلى أنه تفقد ورشة الملابس ووحدة المنظفات بشركة الخدمات المتكاملة لإثراء التعاون بين الهيئة القومية لسكك الحديد مصر وشركة الخدمات المتكاملة في مجال تصنيع الكمامات القماش طبقًا للمواصفات القياسية والمصرح بها، وذلك بورشة الملابس الخاصة بشركة الخدمات المتكاملة الأمر الذي من شأنه تغطية احتياجات العاملين بالسكك الحديدية ووزارة النقل والجهات التابعة لها وركاب السكة الحديد، في إطار توجّه وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد الحفاظ على ثروتها الحقيقية وآمالها نحو العبور للمستقبل والجميع بصحة وسلامة.


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