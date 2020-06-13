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صدمة.. الجدة تترك حفيدها في السيارة وتعود لتجده جثة

عرب وعالم

صدمة.. الجدة تترك حفيدها في السيارة وتعود لتجده جثة
صدمة.. الجدة تترك حفيدها في السيارة وتعود لتجده جثة
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فتحي مجدي

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قضت محكمة أمريكية بسجن جدة 17 عامًا، بعد أن قرت بأنها مذنبة والتسبب في وفاة حفيدها البالغ من العمر خمس سنوات، بعد أن تركته داخل في سيارة لمدة ست ساعات في درجة حرارة تنصل إلى 32 مئوية أثناء وجودها داخل كازينو .

وتعود الواقعة إلى يوم 21 يونيو 2018، عندما تركت ألانا جين أور (50 عامًا) حفيدها مادوكس ريان دوربان البالغ من العمر خمس سنوات داخل السيارة، ودخلت كازينو كيكابو في هارا، أوكلاهوما في حوالي 1.23 مساءً .

وتركت الجدة، الطفل الصغير في السيارة، ولم تغادر الكازينو حتى الساعة 7.28 مساءً. وبعد حوالي 15 دقيقة من مغادرتها الكازينو، اتصلت بالشرطة، وأبلغتها بأن حفيدها اختنق. وجرت محاولات لإنعاش الطفل، لكن بلا جدوى، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

ووجدت هيئة محلفين كبرى أن الجدة - وهو عضو في قبيلة كيكابو - تسببت في وفاة مادوكس. لكنها قالت إنها ارتكبت هذا عن غير قصد، من خلال عدم توفير المأوى والإشراف بينما يخضع حفيدها لرعايتها .

واعترفت أور بأنها مذنبة بالتسبب في وفاة حفيدها في 30 يوليو 2019 ، وتم حبسها .


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