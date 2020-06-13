ضابط أمريكي: لقد قتلنا «إيريك جارنر».. هذا ظلم فظيع

اتهم شرطي متقاعد، شرطة نيويورك بقتل إيريك جارنر، الذي مات في ظروف مشابهة لمقتل جورج فلويد في مدينة نيويورك عام 2014، ووصفه بأنه "ظلم فظيع ".

وكتب مايكل ديبونز (40 عامًا)، وهو محقق سابق كان يعمل مع نائب مفوض الإعلام العام عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام": "لقد قتلنا إريك جارنر ".

لكنه اعترف بأنه لم يقل شيئًا في عام 2014 بعد اعتقال جارنر الذي اشتهر بعبارة: "لا أستطيع التنفس ".

وكتب قائلاً: "عند كتابة هذا المنشور، أدرك تمامًا أن بعض أصدقائي الشرطيين قد يسمونني خائنًا، أو منافقًا أو حتى لا يتبعوني ".

وأضاف: "أنا موافق على ذلك، لأنه إذا كنت لا توافق على ما سأقوله، فإننا بالتأكيد لن نرى وجهًا لوجه عندما يتعلق الأمر بالشرطة ".

ويعود مقتل جارنر وهو أمريكي من أصول إفريقية (43 عامًا) إلى 17 يوليو 2014 في جزيرة ستاتن بالولايات المتحدة، وقد اعتقل لبيع السجائر غير الخاضعة للضريبة، وعند محاولة رجال الشرطة اعتقاله حاول مقاومتهم؛ مما دفع بالشرطي جاستن داميكو طرحه أرضاً .

وفي مقطع للحادثة يظهر رجل شرطة يضغط على رقبة جارنر والذي اشتكى خلاله أكثر من مرة من أنه لا يستطيع التنفس قبل أن يغيب عن الوعي وتعلن وفاته في المستشفى .

وقال الشرطي المتقاعد، إن إفلاس جارنر بسبب الترويج للتدخين غير الخاضع للضريبة "كان قانونيًا، وكان أول إجبار لمنعه من المقاومة جيدًا، لكن في النهاية... عاقبناه لمقاومته للاعتراض ".

وأضاف: "لقد كان ظلمًا فظيعًا هو جزء من تاريخنا إلى الأبد.. أنا منافق لقول هذا الآن، لأنني لم أقل ذلك علنًا في ذلك الوقت، لكننا جميعًا بحاجة إلى مساءلة أنفسنا ".

وكانت هذه الجرية فجرت مظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب وحشية الشرطة، وساعدت على تأجيج حركة "حياة السود". ولم يتم اتهام الضابط القاتل بجريمة، لكن تم طرده في أغسطس الماضي .

ورفض ديبونز، الذي تم تعيينه من قبل شرطة نيويورك قبل شهرين بالضبط من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، مناقشة منشوراته. وقال "لقد استهلكت حياتي في الأسابيع القليلة الماضية وبكل صراحة انتهيت ".

وأضاف في رده على صحيفة "نيويورك بوست" أن الإجراءات تتحدث بصوت أعلى من الكلمات على أي حال .