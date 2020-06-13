» تفاصيل صادمة.. يغتصب ويقتل أخته

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على ضابط بتهمة اغتصاب وقتل في منزله بواشنطن، بعد أن لعبا "كعكة الفطيرة" معًا .

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" أن الضابط مايكل باترسبي (51 سنة) احتجزته الشرطة الثلاثاء من المنزل الذي يتقاسمه مع شقيقته ديانا شولر، البالغة من العمر (61 عامًا) في واشنطن .

وبعد أن وصلت الشرطة إلى المنزل، وجدت باترسبي يحاول إنقاذ أخته، التي توفيت بعد ذلك بوقت قصير .

وكان يُعتقد في البداية، أنها توفيت لأسباب طبيعية، لكن الشرطة بدأت في إجراء المزيد من التحقيقات، بعد أن وجدت ملاحظات على شاشة الكمبيوتر، وهي عبارة عن رسالة إلى الأصدقاء في حوالي الساعة الرابعة مساءً، تقول إن باترسبي اغتصبت في الليلة السابقة .

وبين تشريح الجثة فيما بعد أن ديانا تعرضت للخنق والاختناق والغرق وكانت هناك إصابة شديدة في رأسها. وكشف الفحص الطبي عن إصابات تتماشى مع الاغتصاب، بحسب تقارير إعلامية أمريكية .

وقال باترسبي للشرطة، إن ديانا كانت تشرب وإنهما يلعبان "كعكة الفطيرة"، وأبلغ المحققين أنه غادر المنزل في الساعة 4.20 مساء، وكانت ديانا في الحمام وقتها، وعندما عاد الساعة 6:30 مساءً، زعم أنه وجد غارقة .

واتهمت الشرطة باترسبي بالقتل من الدرجة الأولى بالعنف المنزلي والاغتصاب من الدرجة الثانية .