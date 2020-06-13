بعد إقالته.. «الصحة» تحقق مع مدير مستشفى المطرية

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قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث وجهت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بفتح تحقيق عاجل وفوري.

وأوضح، خلال بيان اليوم السبت، أنها كلفت الدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الواقعة.

وتضم اللجنة اثنين من الاستشاريين الفنيين بالهيئة وأستاذ قانوني من كلية الحقوق، مؤكدًا أن نتائج التحقيقات سوف تعرض على وزيرة الصحة والسكان، ليتم إحالتها للجهات المختصة، حسبما ذكر المتحدث باسم الوزارة.

وأشار، إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان تباشر عملها على قدم وساق لمعرفة ملابسات الواقعة، كاشفا أن التحقيقات المبدأية أظهرت عددا من المخالفات الإدارية والفنية من جانب المستشفى، مؤكدًا أنه جاري تحديد المقصرين وسيتم تقديمهم للجهات المعنية لتوقيع أقصي عقوبة عليهم.

وتجدر الإشار الإشارة، إلى وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أقالت مدير مستشفى المطرية التعليمي، لتقصيره في أداء مهام عمله وتخليه عن مسئوليته.

وجاء ذلك بعد واقعة وفاة مريض سوداني داخل المستشفى في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة عليا لاستكمال التحقيق معه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت تقصيره في الواقعة.


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