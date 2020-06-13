بالصور.. مصر تدشن أكبر جسر متحرك في العالم

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تعمل مصر على تدشين كوبري عائم يربط شبه جزيرة سيناء بباقي المحافظات، حيث يسمى كوبري الفردان العائم الجديد للسكك الحديدية.

ووفقا للمخطط سيتم ربط سيناء بالمحافظات عن طريق 6 أنفاق للسيارات وطريق مزدوج للسكك الحديدية، بالإضافة للكباري العائمة والمعديات.

ويعتبر إنشاء كوبري الفردان المعدني الجديد لعبور القطارات أحد أهم المشروعات لربط شبه جزيرة سيناء بالوادي والدلتا بوسائل انتقالات متعددة ومتنوعة، لتنمية هذه المنطقة.

وصنف هذا الكوبري بأطول جسر متحرك في العالم، حيث يبلغ طوله 340 مترا، وعرضه من الداخل 10.2 متر، وأرضية الكوبري معدنية يمر بمنتصفها خط السكة الحديدية، وعلى كل من جانبية حارة بعرض 3 متر لمرور السيارات والشاحنات بحمولة 70 طنا.

وهو يعبر قناة السويس ويربط سيناء بباقي مصر، ومفتوح للسماح بالملاحة في قناة السويس، وينغلق فقط لمرور القطارات.

ويتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة الكوبري القائم أعلى قناة السويس وتحويله من مسار واحد للقطارات إلى اثنين، بالإضافة إلى إنشاء كوبري جديد متحرك يحمل نفس التصميم الهندسي للكوبري القديم على قناة السويس الجديدة، ضمن مخطط ربط شبكة السكك الحديدية بشبه جزيرة سيناء.


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