اللحظات الأخيرة في حياة اللاعب علي هادي قبل وفاته بكورونا

13 يونيو 2020 - 03:43 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظات الأخيرة في حياة لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق ومدرب أندية الطلبة، علي هادي، قبل وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقاً للفحوصات المخبرية التي أجريت له بعدما ظهرت عليه الأعراض، في 4 يونيو الحالي، ليتم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات وجرى وضعه بالحجر الصحي.

فقد أعلن مساء الجمعة وفاة اللاعب بعدما تمكن منه الوباء، وبينما انهالت التعازي على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع فيديو يوضح اللحظات الأخيرة له أثناء تواجده في المستشفى.

وظهر اللاعب الراحل في الفيديو واضعاً جهاز التنفس الاصطناعي، ويرد على سؤال أحدهم بأنه في حالة جيدة، ولإثبات صحة كلامه يبدأ الراحل بحركات رياضية مستخدماً قدميه.

في السياق أيضا، قدّم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الجمعة، التعازي بوفاة اللاعب الدولي السابق والمدرب علي هادي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.