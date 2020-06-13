حملات توعية للهلال الأحمر والتضامن عن " كوفيد 19 "

13 يونيو 2020 - 02:49 م

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري فعاليات حملة التوعية المكثفة للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والتي تأتى في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي علي سلامة العاملين بها من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، والتوعية بالإجراءات الوقائية المعمول بها

هذا ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة لمدة أسبوعين خلال الفترة من 9 إلى 24 يونيو الجاري وتنفذ بمقر الديوان العام بالوزارة عددًا من لقاءات التوعية للعاملين من خلال فرق التوعية الصحية بالهلال الأحمر.

وصرحت نهى صدقي مدير عام التدريب بالوزارة بأن هذه الحملة تقوم بتقديم سبل التوعية اللازمة حول طرق انتقال فيروس كورونا والوقاية منه، وإجراءات الوقاية، مخالطة المصابين، وأهمية التعقيم والحفاظ على التباعد الاجتماعي، أعراض الاشتباه وتصحيح المفاهيم والمعلومات المتداولة حول المرض إضافة إلى التعريف بمعايير العزل المنزلي .

وأكد رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن هذه الحملة تعد ضمن سلسلة حملات التوعية التي يقدمها الهلال الأحمر للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى بالإضافة إلى خدمات التعقيم والتطهير التي يقوم بها الهلال للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور .

جدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري يقدم خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي و الدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات وذلك من خلال 6795 متطوع تم تدريبهم على ذلك.