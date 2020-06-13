إضافة ملح الطعام على القهوة قبل شربها .. هذا هو السبب

13 يونيو 2020 - 02:45 م

تعتبر القهوة من المشروبات التي يتناولها الجميع بنكهاتها المختلفة التي تتنوع حسب رغبة كل شخص فقد تكون سادة أو محوجة بالنكهات المختلفة إلا أن الغريب هو إضافة ملح لها قبل تناولها.

وتعود إضافة الملح إلي دراسة حديثة كشفت أن بعض الأشخاص يفضلون إضافة الملح إلي القهوة وذلك للتخلص من مرارتها حيث يتم وضع ملح الطعام الأبيض لاحتوائه علي الصوديوم و لكن بنسبة بسيطة حتى لا يتغير مذاق القهوة بشكل كبير.

ومن المعروف أن القهوة تعمل علي تحسين الوظائف العقلية وتنشط الجسم دون إفراط وتناول فنجان واحد من القهوة يقلل نسبة تعرض الأشخاص للزهايمر بنسبة 65% .