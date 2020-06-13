» بعد إصابته بكورونا.. مواقع التواصل تنعي"الأهدل" مطارد الأمطار

13 يونيو 2020 - 02:42 م

توفي السعودي عمرين الأهدل بفيروس كورونا ، حيث نعته مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر الأهدل من المهتمين بالطقس ومطاردة الأمطار في المملكة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن الأهدل كان يعمل مندوبا بطقس العرب، حيث توفي بعد صراع مع فيروس كورونا دام قرابة الشهر.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو، كان قد سجلها أثناء فترة تلقيه العلاج قبل أن تتدهور حالته، ليفارق الحياة أمس الجمعة.

واشتهر الأهدل بالتغطيات المكثفة للأمطار والعواصف في السعودية منذ مدة طويلة.