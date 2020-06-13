بالصور.. تفاصيل المذبحة التي هزت الإسماعيلية

13 يونيو 2020 - 02:40 م

شهدت محافظة الإسماعيلية مذبحة مروعة، اهتز لها الأهالي بعد العثور على أسرة مكونة من زوج وزوجة حامل في جنينها وطفل وطفلة وزوجة شقيقه غارقين في دمائهم.

البداية عندما سمع الأهالي استغاثة من المنزل الذي شهد الجريمة، وعند الوصول للمنزل، فوجئوا بمصرع الأب بالطعن، وتم نقل الزوجة وطفلتين إلى المستشفى.

ورجح شهود عيان أن الأب حاول قتل أسرته ثم انتحر، إلا أن تحريات المباحث لم تُعلن حتى الآن، بينما الواقعة تبدو غريبة وغامضة، وهناك علامات استفهام كثيرة سوف تكشف عنها تحريات المباحث، حسب اليوم السابع.

وعند وصول قوات الشرطة وجدوا الأب الذي يبلغ من العمر 35 عاما مقتولا بالطعن، وغارقا في دمائه، وهناك شروع في قتل طفلتيه تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات، كما تم العثور على الزوجة وزوجة الشقيق، في حالة يرثى لهما ومصابتين بطعنات نافذة أدت لمقتل جنينين داخل أحشائهما.

واكتشف الطاقم الطبي بمستشفى القنطرة غرب، أثناء محاولة إنقاذ الزوجة وزوجة شقيق الأب، أن الزوجة حامل في الشهر الخامس، ومصابة بعدة طعنات نافذة في البطن حتى الرحم، مما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة، بينما أصيبت بنات الرجل بطعنات نافذة في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي.

وطعن أيضا زوجة أخيه الحامل في الشهر السادس، مما تسبب في وفاة الجنين أيضا، وحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمكان الحادث للتحقيق في الواقعة.

وأثارت الجريمة صدمة الأهالي وحالة رعب بين الجميع بسبب بشاعتها، وسط حالة ترقب منهم لما ستكشف عنه التحقيقات.