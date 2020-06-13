بالفيديو.. عملية دهس لديبلوماسي أمريكي بدولة خليجية

13 يونيو 2020 - 02:32 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى لعملية دهس نائب رئيس البعثة البعثة الأمريكية في الكويت.

وعقب انتشار الفيديو كشفت سفارة الولايات المتحدة بالكويت تفاصيل حول الحادث، منوهة أن هذا الحادث يرجع لتاريخ قديم حيث كان الدبلوماسى قد تعرض لحادث دهس خلال قيادته دراجة نارية على جسر جابر بالكويت ولم يؤثر الحادث على صحته.

وبحسب صحيفة " الراي" الكويتية فإن الحادث يعود إلى 22 أبريل الماضى أثناء قيادة نائب رئيس البعثة لاري ميموت دراجته النارية على جسر الشيخ جابر لتصطدم به، عن طريق الخطأ، سيارة عابرة.

وأضافت أن السائق ومجموعة من سائقي السيارات الآخرين قاموا بالتوقف للتحقق من حالة السيد ميموت، واتصلوا على الإسعاف وظلوا ملازمين له حتى وصول المساعدة، وتم نقله حينها إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج وتم تسريحه.

وعبر نائب رئيس البعثة لاري ميموت عن بالغ تقديره للتجاوب السريع الذي تلقاه من الشرطة الكويتية، وطاقم الإسعاف والرعاية الممتازة من الطاقم الطبي، لافتاً إلى أنه يواصل أداء مهامه كاملة وبطريقه للتماثل للشفاء التام.

كما أعربت السفارة الأمريكية لدى الكويت عن تقديرها للرسائل التي تلقتها للاطمئنان على صحة وسلامة نائب رئيس البعثة لاري ميموت بعد إصابته في تصادم على جسر الشيخ جابر وسرعة استجابة رجال الشرطة والإسعاف في التعامل مع الحادث.



