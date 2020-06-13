حقيقة تفاوض الأهلى مع كينو

حسم مسئولو النادي الأهلي الجدل بشأن التعاقد مع البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المُعار لنادى الجزيرة الإماراتي.
وأكد المسئولون فى القلعة الحمراء أن اللاعب البرازيلي خرج تمامًا من الحسابات الفنية للنادى لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها المقابل المالي الكبير الذي سيطلبه بيراميدز للاستغناء عن اللاعب ولن يقل عن 7 ملايين دولار بجانب الراتب السنوي الضخم الذي يحتاجه كينو وهي أمور مالية لا تتناسب مع ظروف الأهلي حالياً لاسيما في ظل الأزمة التى يُعاني منها النادي شأنه شأن جميع مؤسسات العالم تقريباً جراء جائحة كورونا.