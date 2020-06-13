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إليك طريقة بسيطة لتصنيع "شاور جل" آمن وطبيعي في المنزل

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متابعات- أمينة عبد العال

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يعتبر "الشاور جل" من المنتجات التي لا يستغني عنها منزل إلا أنها أحيانا تكون أسعارها مرتفعة أو تحتوي علي مواد كيميائية تؤثر علي البشرة، لذلك نصح خبراء التجميل بتصنيعه في المنزل بطريق بسيطة وغير مكلفة.

ويمكن تحضير "الشور جل" بأكثر من نكهة حسب الرغبة:

1-   اللافندر أو البرتقال:

تتكون من ثلث كوب من العسل وثلث كوب من زيت الزيتون وثلث كوب من صابون الزيتون و30 إلي 60 قطرة زيوت عطرية كالافندر أو البرتقال ويتم سكب جميع المكونات في زجاجة ويكون آخرها الزيوت العطرية وهي صالحة لعام كامل .

2-   جوز الهند:

نص كوب من الصابون مع ملعقتين جلسرين وملعقتين زيت جوز هند وملعقة كبيرة زيت زيتون وزيوت عطرية بنفس الطريقة السابقة.

3-  الخروع:

نصوب كوب صابون زيتون ونصف كوب عسل وملعقتين زيت خروع و10 قطرات زيت عطري ويوضع الزيت العطري آخر المكونات .


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