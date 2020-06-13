أندية برتغالية تزاحم الأهلى على رمضان صبحى

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أبدى ناديا بنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليان، اهتمامهما برمضان صبحى لاعب الأهلي، المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، لضمه الموسم المقبل.
وينتظر الناديان انتهاء الموسم الحالي، للدخول في مفاوضات رسمية مع النادي الإنجليزي لمعرفة طلباته المادية.
فيما ينتظر اللاعب وضوح الموقف بالنسبة للعروض التي تصله، خاصة أنه يسعى لاستكمال تجربته الاحترافية خلال المرحلة المقبلة. 
وكان الأهلي توصل لاتفاق مبدئي لضم اللاعب، من هيدرسفيلد الإنجليزي، ولكن تتبقى بعض الرتوش المالية الخاصة بطريقة الدفع.

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