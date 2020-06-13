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2 مليار دولار خسائر السياحة.. دولة عربية أعلنت سيطرتها على كوورنا
2 مليار دولار خسائر السياحة.. دولة عربية أعلنت سيطرتها على كوورنا
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عبد القادر وحيد- متابعات

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السياحة

تونس

كوورنا

2 مليار دولار

بالرغم من تفاؤله، قدر وزير السياحة التونسي محمد علي التومي حجم الخسائر المتوقعة لقطاع السياحة في 2020 بنحو 6 مليارات دينار  أي ما يعادل 1ر2 مليار دولار أمريكي.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن التومي فإن تونس كانت تتجه لتحقيق عائدات في السياحة في حدود سبعة مليارات دينار هذا العام قبل ظهور الوباء العالمي، مقابل 6ر5 مليار دينار (9ر1 مليار دولار) حققتها في .2019

وأضاف التومي أن البداية كانت جيدة في 2020 ، حيث حققنا زيادة 28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في 2019 قبل ظهور الفيروس.

وكانت الحكومة التونسية قد ضخت500 مليون دينار في شكل قروض ميسرة وتمويلات، لاحتواء آثار فيروس كورونا المستجد على القطاع ومنعه من الانهيار والمساعدة في الإبقاء على فرص العمل التي تقدر بقرابة 400 ألف موطن.

يذكر أن تونس كانت أول دولة عربية أعلنت سيطرتها على وباء كورونا وخلوها من الفيروس في غالبية الولايات، مع تدني مستوى الإصابات إلى الصفر، ما مهد لفتح الباب لعودة السياح خلال أسبوعين.

كما ستسمح السلطات للفنادق باستقبال السياح مع فتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية بدءا من يوم 27 يونيو الجاري  بشرط الخضوع لبروتوكول صحي صارم كشفت عنه الحكومة، للحيلولة دون تسرب الفيروس من جديد.


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