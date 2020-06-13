التنمية المحلية: إزالة 6 آلاف تعد على 4 ملايين متر أملاك دولة

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي، أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي قدم تقريرا لرئيس الوزراء عن إزالة مخلفات البناء والتعديات علي الأراضي سواء أملاك الدولة أو أملاك خاصة.

وأشار في مداخلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر " إلي أنه جري إزالة 12 ألفا و425 تعديا من 25 مارس حتى 9 يونيو بواقع 6278 إزالة أملاك تابعة للدولة بمساحة تفوق 4.6 مليون متر مربع كما جرى إزالة 6147 على مساحة 1.1 مليون متر مربع من الأملاك الخاصة، حسبما نشرت "الوطن". 

وأضاف أنه جري إزالة 17 ألفا و986 مخالفة بالأراضي الزراعية بواقع 1700 علي أراضي أملاك الدولة بمساحة تزيد على 16 ألف فدان كما جري إزالة 16 ألفا و286 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك خاصة بمساحة تزيد على 3200 فدان.  


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