"البلدوزر" يقود حملة صلح بين "مرتضى" و"الخطيب"

13 يونيو 2020 - 12:33 م



رحب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بمبادرة الصلح التى طرحها الكابتن مجدى عبد الغنى لاعب الأهلى السابق مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.



وأضاف "منصور" خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" المذاع على قناة النادى، بأنه سبق له وأن اختلف مع محمود طاهر الرئيس السابق للمارد الأحمر ولكنه لم يهاجمنى، عكس مجلس الأهلي الحال برئاسة محمود الخطيب الذى وصلني معلومات بأن هناك من يدفع لبعض العاملين في قناة الأهلي من أجل الهجوم على الزمالك ورئيسه".



وأضاف "نحن من نمد أيدينا، وما زلت أؤكد أن الخطيب كان من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، فقد سبق وأن دافعت عن الأهلي في مواقف سابقة وتاريخية، وساندت الخطيب في محنة مرض نجله، ولكنى فوجئت في اليوم التالي بسبي في قناة النادي الأحمر".



