تغريدة مفاجئة من فجر السعيد عن الوافدين في الكويت

13 يونيو 2020 - 12:27 م

فاجأت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، متابعيها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بتدوينة عن الوافدين في بلادها، بعكس التغريدات التي ينشرها عدد من مواطنيها بحق الوافدين والهجوم عليهم.

وكتبت السعيد:"‏الله لا يحرمنا من ‎الوافدين من كل الجنسيات وجودهم معانا ضروري فنحن حتى الآن لا نستطع أن نغطي كل الشواغر الوظيفية بالذات في المهن الحرفية الفنية".

وأضافت فجر السعيد: "والله يعز ‎الكويت ويديم خيرها ونكون دايماً ملاذ لكل محتاج .. والله يعزنا ولا يعز علينا".

وتابعت في تغريدة أخرى :"

الحمدلله إشتغلت الكهرباء في البيت في جهود مهندس وليد من مصر احد مهندسي التشغيل في #سكوب و2 مهندسين من تونس موظفين شركة كهرباء كلمناهم عن طريق الابل ابلكيشن .... وتقولون ماتبون وافدين إحنا نقدر نعيش بدون وافدين ... لا اسمع صوتكم أبد حققوا إكتفاء ذاتي من العماله تالي تفلسفوا".

واعتبر البعض أن هذه التغريدة إصلاح لما أفسده البعض في الكويت بعد الهجوم والإساءات التي تعرضوا لها في تصريحات لشخصيات إعلامية وفنية وسياسية.

الله لا يحرمنا من #الوافدين من كل الجنسيات وجودهم معانا ضروري فنحن حتى الآن لا نستطع أن نغطي كل الشواغر الوظيفيه بالذات في المهن الحرفيه الفنيه .. والله يعز #الكويت ويديم خيرها ونكون دايماً ملاذ لكل محتاج .. والله يعزنا ولا يعز علينا — فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) June 12, 2020



