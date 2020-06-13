مفاجأة.. 1.5 مليون دولار مكافأة لقاتل فلويد

13 يونيو 2020 - 12:22 م

في مفاجأة غير متوقعة في قضية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطي الأمريكي ديريك شوفين ، حيث سيتلقى الأخير مكافأة تصل لـ 1.5 مليون دولار.

وكانت مصادر صحفية قد كشفت أن "شوفين"، سيحصل على 1.5 مليون دولار مكافأة نهاية الخدمة حتى بعد إدانته بالقتل من الدرجة الثانية .

وأضافت أن الشرطي الأمريكي المتهم يعمل بالخدمة منذ 2001 م ، ويمكنه الحصول على أموال المعاش، لأن ولاية مينيسوتا، على عكس بعض الولايات الأخرى، لا تسمح بمصادرة المعاشات التقاعدية للموظفين المدانين بجرائم جنائية.

يأتي هذا عقب مظاهرات غاضبة، اجتاحت معظم المدن والولايات الأمريكية، والتي أرقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما تضامن العديد من مشاهير ونجوم العالم، بالإضافة إلى خروج احتجاجات في عواصم أوربية قامت بتحطيم وتشويه تماثيل ترمز للعنصرية والاستبداد، مثلما حدق في بريطانيا وبلجيكا.