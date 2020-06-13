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سعودي بالسجون الأمريكية.. الدوسري يهاتف والدته بعد 9 سنوات
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خالد الدوسري

يهاتف والدته

بعد انقطاع دام تسع سنوات، استمعت والدة المعتقل في السجون الأمريكية خالد الدوسري لصوت ابنها.

وقال المحامي سعود بن متعب بن قويد على حسابه في تويتر: "تمّ بحمد الله التواصل هاتفياً بين السجين خالد الدوسري ووالدته -قبل قليل- بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات، وسننشر جزءاً من المكالمة غداً بحول الله".

يذكر أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كانت قد أشارت إلى إن الشاب السعودي قد اعتقل، على خلفية تهمة واحدة تتعلق بمحاولة استخدام سلاح دمار شامل، حيثكان يشتبه في أنه يسعى للحصول على مواد كيماوية لصنع قنبلة، والتي رجحت السلطات الأمريكية أنه كان يسعى لاستهداف منزل الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، في دالاس، ومحطات للطاقة النووية.



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