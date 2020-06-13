السعودية.. توجيه نصيحة لمخالطي مصابي كورونا

نصحت وزارة الصحة السعودية المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا، بضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء المعالجين حتى في حالة عدم ظهور أعراض عليهم.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه ينبغي الالتزام بالتعليمات الموجهة من قبل الطبيب، لأن الأعراض قد تظهر في أي وقت خلال فترة الحضانة المقدرة بـ14 يومًا، وقد يكون الشخص معديًا خلال فترة الحضانة.