» الزمالك يصرف جزءا من مستحقات لاعبى الفريق

13 يونيو 2020 - 11:44 ص

زف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بشرى سارة للاعبى الفريق الأول بصرف جزء من مستحقاتهم على الرغم من توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.